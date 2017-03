"Troonide mängu" lohed muutuvad lennukisuuruseks

Hittseriaali seitsmenda hooaja režissöör Matt Shakman rääkis, et uue hooaja lohed on sama suured kui reisilennuk Boeing 747, vahendas Huffington Post. "Lohedest on suurim Drogon, tema tuleleegi läbimõõt on kümme meetrit," selgitas Shakman.

Boeing 747 on kohati üle 70 meetri pikad, mis tähendab, et lohed saavad olema tõesti hiiglaslikud. "Troonide mängu" kolm lohet Rhaegal, Viserion ja Drogon kuuluvad Daenerys Targaryenile, keda kehastab Emilia Clarke. Fännide teooria kohaselt on aga peidus veel üks lohe, kes on peidetud jäämüüri sisse.

For comparison, their wingspans were about 120ft long in season 6 #gameofthrones#gameofthronesfamily#asoiaf#asongoficeandfire#dragons#drogon#rhaegal#viserion#tv#follow A post shared by ???? Game of Thrones Facts ???? (@gottruefacts) on Mar 16, 2017 at 1:30pm PDT

Seriaali võimsaid muutusi on kinnitanud ka "Troonide mängu" näitleja Kit Harington, kes ütles, et uus hooaeg "murrab piire".

Uuel hooajal jõuab eetrisse vaid seitse uut episoodi, varem on neid olnud kuni kümme. Hoolimata sellest veetis võttemeeskond sama kaua aega uut materjali filmides kui varasematel aastatel. Kokku filmiti järjekorras seitsmenda hooaja materjali umbes viis kuud.

Järgmisel aastal peaks vaatajateni jõudma seriaali viimane, kaheksas hooaeg kuue episoodiga, kuid HBO pole seda veel kinnitanud.