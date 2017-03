Maria Fausti laul tõi raadiojaamale pommiähvarduse

Eesti saksofonist ja helilooja Maria Faust avaldas, et tema muusika on toonud ühele Eesti raadiojaamale pommiähvarduse.

"On juhus olnud Eestis, et tehti pommiähvardus, kui üht minu ballaadi mängiti. Siis oli minu bänd Jazz Catastrophe, kui üks Eesti raadiojaam sai pommiähvarduse. Ma olen selle üle üldiselt väga õnnelik ja selliseid lugusid meeldib mulle koguda. Evakueerimine toimus ja inimesed olid väga ärritunud," kirjeldas Faust juhtumit Raadio 2 saates "Muusikanõukogu".

Faust kinnitas, et kurioosne sündmus leidis aset neli aastat tagasi Elmari raadios. "Eks ole teisigi selliseid kergeid signaale tulnud, et ei ole väga mainstream ja tavainimesele sobiv muusika, võib ärritada," tõdes Faust.

Faust tunnistas, et teeb muusikat, mida pole lihtne kuulata. "Ma ei ole see muusik, kes teeb hitipotentsiaaliga asju, ma ei pea kogu aeg mõtlema selle peale, kuidas hitte vorpida, ma teen nii, kuidas torust tuleb. Oleneb raadiojaamast, aga tuleb välja, et enamasti raadiokõlbulikuks ei lähe, kui sul on 13-minutiline lugu. Kuna minul lugu peas ära ei lõppenud, ei saa seda ka kuskilt keskelt ka ära lõigata," selgitas Faust.

Faust lisas, et hoiab end tegelikult kursis ka popmuusikaga, kuid pole ise kunagi mõelnud, et tahaks saksofoniga mõnda hitti ronida. "Ma ei ole kindlasti selline inimene, kes ennast kunagi teiste loomeprotsessi segab. Kui mul palutakse seda teha, siis on teine asi ja ma alati ei tee seda, sest mulle tundub, et mul pole seal ruumi. Saksofonil on vaja ruumi. Mis mõttes seda sinna üldse panna, kui ei ole antud ümbrust vabalt hõljuda," rääkis Faust oma instrumendist ja lisas, et saksofon unustatakse tihti muusikas ära.

Stiilinäide Jazz Catastrophe loomingust: