Tallinn Music Weeki konverents heidab pilgu Euroopa tulevikku

Tulevikutööstuse suundade lahkamise ning kõrgliiga laulukirjutajate ja produtsentide esitluste kõrval pakutakse ka praktilisi kiirkohtumisi ja mentorsessioone. TMW konverents toimub Vene kultuurikeskuses ja Nordic Hotel Forumis reedest, 31. märtsist laupäeva, 1. aprillini.

Konverentsi avapaneelis arutlevad Euroopa muusika leviku teemadel kultuuriminister Indrek Saar, Euroopa hariduse ja kultuuridirektoraadi loovüksuse juht Barbara Kessler, asepresident Andrus Ansipi kabinetiülem Juhan Lepassaar ja Euroopa muusikaekspordi platvormorganisatsiooni juht Anna Hildur. BBC Berlini korrespondendi Damien McGuinnessi juhitav debatt puudutab ka küsimust, kuidas Brexiti järgne Briti popkultuur Euroopale alles jääks.

Eesti peatselt algava Euroopa Liidu Nõukogu eesistujarolli valguses uuritakse, kas digitaalne ühisturg suudab käivitada Euroopa potentsiaali, vaadeldes tulevikutööstuste võimalikke arenguid jagamismajandusest tehisintellekti kasvava mõju ja digitaalse nomaadluseni. Paneeli avab Eesti uus IT-juht Siim Sikkut, kellega liituvad ingelinvestor ja mentor Tak Lo, Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp ja Takashi Katsuragi Jaapani mõjukaimast e-kaubanduse ettevõttest Rakuten, mis on investeerinud ka mitmesse Eesti tehnoloogiafirmasse.

Järjekordset arenguhüpet on tegemas põhjanaabrite müütilised Muumitrollid ehk maailma litsentseerituimate kaubamärkide edetabelis kolmandat kohta hoidev bränd. Tampere Talo avab peatselt uue Muumimuuseumi ning Oscari-võitjast animafilmi "Wallace & Gromit: Libaküüliku needus" kaaslavastaja Steve Box on kaasatud muumide uue teleseriaali tootmisse, mis peaks maailma vallutama 2019. aastal. Saladuseloori kergitavad Tampere Talo juht Pauliina Ahokas ja uue muumisarja muusikajuht Virpi Immonen.

Keenia näitleja ning tänavateatri trupi SAFE Ghetto juht Krysteen Savane ning heategevusprojekti Anno’s Africa asutaja, filmilooja ja fotograaf Bee Gilbert esitlevad inspireerivat lugu loovuse võlujõust ehk sellest, kuidas Keenia slummiballett on avanud tee suurele lavale vaesuses sündinud lastele, andes lootust ja luues võimalusi tervele kogukonnale.

Konverentsi muusikaloome teemaliste vestluste üheks kõrghetkeks tõotab kujuneda kohtumine maailmaklassi laulukirjutaja Carla Marie Williami ja auhinnatud helirežissööri ning masterdaja Mandy Parnelliga. Williami hitikontol on nii Girls Aloudi kui ka Kylie Minogue lugusid, samuti Beyoncé ja Kendrick Lamari Grammy-nominendist "Freedom". Parnelli helitöötluse peenusi kuuleb teiste seas selliste artistide nagu Brian Eno, Björk, Aphex Twin ja The xx plaatidel.

Loomingut suunavatest jõududest vestlevad konverentsil ka industriaalmuusika teerajaja-grupi Einstürzende Neubauteni liige Alexander Hacke ja muusik, filmilooja ning festivali Love Parade kaasasutaja Danielle de Picciotto. Mõjukas popkultuuriteoreetik Simon Reynolds avab muusikaloome ja -publitsistika tagamaid läbi nelja aastakümne oma paljukiidetud glamrocki pärandit ja järelvõnkeid käsitlevat raamatut "Shock and Awe" tutvustades.

Lisaks paneeli vormis esitlustele ja jutuajamistele on TMW konverentsil senisest rohkem kureeritud võimalusi laiendada oma muusikatööstuse kontaktide võrgustikku. Esimest korda on võimalik avalikult kandideerida kiirkohtumistele ning uue formaadina on kavas temaatilised mentorlused, mille käigus on võimalik kohtuda nii muusikaajakirjanike ja -nõustajate kui ka kirjastajatega. Samuti toimub koostöös DIGIXiga Loomehäkk, mille käigus häkitakse idee ja kontseptsiooni tasandil väljakutseid digitööriistadest muusikaturgude peenkaardistamise ja uute muusikahariduslike lahendusteni.

TMW konverentsi avab president Kersti Kaljulaid reedel, 31. märtsil kell 10.00 Vene kultuurikeskuse pealaval. Konverents toimub 31. märtsil ja 1. aprillil kell 10.00-17.00 paralleelselt kahes kohas: Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses ja Vene kultuurikeskuses.

Kogu TMW 2017 konverentsi kõnelejate ning arutelupaneelide kava kuulutatakse välja järgmisel nädalal. Konverentsiprogrammi tuumaks on ettevõtluse arendus, rõhuasetusega muusikasektoril ja teistel loovtööstuse harudel, märksõnadeks innovatsioon, säästev areng, tuleviku töövõtted ja -oskused, tehisintellekti kasvav roll loomeprotsessides ning meedia mõjuväljade analüüs tõejärgses maailmas.

Tallinn Music Week toimub 27. märtsist kuni 2. aprillini.