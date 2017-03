Jaanus Saks: energia, mis Põhja-Tallinnal laval peab olema, on tagasi

Põhja-Tallinn teatas hiljuti, et bändis on tagasi Maia Vahtramäe ja Kenneth Rüütli. Bändi liider Jaanus Saks kinnitas, et pärast taasühinemist tuleb esinemispakkumisi uksest ja aknast.

Rüütli tunnistas ETV2 saates "Eesti TOP 7", et tema tagasitulekuks oli vaja Maia Vahtramäed ning omaenda soovi ja tahet. Kindlasti polnud naasmise põhjuseks ebaõnnestunud soolokarjäär. "Ei olnud nii õnnetu asi. Ma arvasin juba varem, et see võib kunagi juhtuda, see oli aja küsimus," rääkis Rüütli. Põhja-Tallinna nimetab ta unistuste tiimiks. "On hea olla tagasi," rääkis muusik.

Jaanus Saks ehk Wild Disease paljastas, et bänd taasühines endiste liikmetega bowlingumängul. "Mina võitsin," naeris Saks ja lisas, et pärast Kerli Kivilaane lahkumist oli vaja kindlat plaani edasiminemiseks. "Asi oli nii kaugel, et me pidime otsustama, kuidas me edasi liigume ja ilmselt oli see ainus optimaalne variant üldse," põhjendas Saks Rüütli ja Vahtramäe tagasikutsumist.

Saks tunnistas, et ühe mõttena käis läbi ka pillide nurkaviskamine. "Põhja-Tallinna kallal on nii palju vaeva nähtud, see on nii legendaarne asi juba, et niisama seda nurka visata tundus veidi jabur," tõdes ta siiski.

See, et vana grupp on jälle tagasi, pakub bändimeeste sõnul rõõmu ka fännidele. "Me oleme mõned kontserdid teinud ka juba ja see energia, mis Põhja-Tallinnal laval peab olema, see on tagasi. Seda on tunda, kuidas meil see asi klapib nii hästi, see on positiivne," kiitis Saks.

Hiljuti avaldas bänd värske koosseisuga singli "Jäägu nii", mis näitab bändi ka muusikalises mõttes uuest küljest. Ta selgitas, et kuigi huvitav on katsetada erinevaid asju, siis läbu- ja peolood on nüüd möödas. "Nüüd saab mõistlikumas võtmes edasi minna jälle," tõdes räppar.

Saks selgitas, et viis aastat on Põhja-Tallinna vankrit ühes suunas liigutanud ja nüüd tahetakse liikuda uues suunas. "Jäägu nii" tausta autor on noor tartlane Siim Ilves. "Sealt tuleb ainult kulda praegu. Ilmselt me saame sealt veel üht-teist," rääkis Saks.

Ka esinemisi tuleb bändile aina juurde. "Pärast pauku, mis käis, pärast seda tagasitulekut, tuleb aknast ja uksest neid pakkumisi," ütles Saks.