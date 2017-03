ETV ekraanil alustab ülipõnev krimisari "Öine administraator"

Jaanus Saks: energia, mis Põhja-Tallinnal laval peab olema, on tagasi

Põhja-Tallinn teatas hiljuti, et bändis on tagasi Maia Vahtramäe ja Kenneth Rüütli. Bändi liider Jaanus Saks kinnitas, et pärast taasühinemist tuleb esinemispakkumisi uksest ja aknast.