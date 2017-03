Välismeedia võrdleb Tommy Cashi Eminemi ja Lars von Trieriga

Välismaa meediaväljaanded on Tommy Cashi uuest muusikavideost "Surf" vaimustunud. Meediaväljaanded Highsnobiety ja Noisey võrdlevad Eesti räppari loomingut nii Eminemi kui ka Lars von Trieriga.

"Meie muusikatoimetaja ütles, et see on justkui Eminemi hiilgeaeg segatud filmitegija John Watersi ja selle lapsega, kes peitis ennast kooliajal nurka ja kleepis nätse laua alla," kirjutas Highsnobiety Cashi uue video kohta.

Väljaanne jätkas, et Cash on muutumas kultuslikuks, kuid pole ka ime, nähes tükikesi tema ilusast maailmapildist, mida väljendab ka uus video.

NEW VIDEO TODAY A post shared by TOMMY CASH (@tommycashworld) on Mar 16, 2017 at 2:17am PDT

Väljaanne Noisey lisas, et "Surf" näitab, mis juhtuks, kui Taani filmirežissööril Lars von Trieril palutakse teha film Eesti aasta tipphetkedest. "Varakamber visuaalsesse veidrusesse, mis vaataja sellesse nilbesse segadusse lõksu meelitab. Ühest küljest video tuimestab vaataja meeli oma Ida-Euroopa nihilistliku räpiga, aga teisest küljest tunned sa end pärast video vaatamist räpase ja vastikuna, sest ei saa võtta kunagi tagasi seda, mida sa just nägid," seisis artiklis.

Väljaanne nimetab räpparit kahemõtteliste visuaalide kuningaks. "Mingil moel ütlevad Tommy Cashi maakera kohal rippuvad munandid rohkem kui nii mõnegi paljuteeniva muusiku kogu diskograafia või mõne presidendi valimiskampaania," jätkas Noisey video ülistamist.