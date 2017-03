Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist osales e-etteütlusel lausa 310 õpilast

Kooli neli õpilast jõudis suurepärase tulemusega ka parimate sekka.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi emakeeleõpetaja Triinu Palo ütles, et emakeelepäeval e-etteütluse kirjutamine on nende kooliperele juba kolmas sedalaadi ühine ettevõtmine, kusjuures osalejate arv on iga aastaga tõusnud. "Tänavune 310 üllatas meid kõiki: see tähendab, et oma eesti keele oskuse pani proovile 2/3 kooliperest," lisas Triinu Palo.

Tema sõnul sündis mõte kogu koolipere kirjakeeleoskus proovile panna kolm aastat tagasi. Koolis kasutatakse igapäevases õppetöös erinevaid digitaalseid ja mobiilseid vahendeid ning osaletakse VOSK-projektis (Võta Oma Seade Kaasa), seega tundus mõte ülekoolilisest e-etteütlusest digigümnaasiumile igati sobiv olevat.

Praegu on Tartu Jaan Poska gümnaasiumis kaks 36-kohalist arvutiklassi ning neli liikuvat 18-kohalist arvutiklassi, mille võimalusi igas ainetunnis kasutatakse. Kogu koolimaja katab traadita interneti võrk, mis võimaldab ühenduse ligi 700 kasutajale. Seega toetab ka kooli tehniline baas igati sellist ettevõtmist.

Tänavuse e-etteütluse võitis õpilaste kategoorias Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Elo Maria Pauman, kes tegi ainsana töö 100% õigesti. Elo Maria õpetaja on Monika Piirimäe.

Ainult ühe vea tegid Fee-Marlen Mägi Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist, Laura Schifrin Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Brigitta Paal Saverna Põhikoolist. Kaks neist panid koma siia :"Olgugi, et", kus antud tekstis koma ei käi ning üks kirjutas sõna "reka" kahe k-ga.

Kahe veaga jagavad 5.-12. kohta: Liis-Kristiin Närska ja Joosep Kaimre Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Marion Striž Tallinna Inglise Kolledžist, Elo Vent ja Hendrik Talviku Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist, Lisette Tuulik, Jane Steinpilm ja Jolanta Põld Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist.

Lisaks Jaan Poska Gümnaasiumile osaleti rohkearvuliselt ka Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Tallinna Reaalkoolist, Tallinna 21. Koolist, Tallinna Inglise Kolledžist, Võru Gümnaasiumist, Jüri Gümnaasiumist, Tartu Tamme Gümnaasiumist, Tartu Kristiine Gümnaasiumist ja Kurtna Koolist.

Kokku osalesid tänavusel e-etteütlusel õpilased 129 koolist (nii põhikoolid, gümnaasiumid kui ka ülikoolid kokku, ka 3 lasteaed-algkooli: Vormsi, Suuremõisa ja Kõmsi).