Kristi Pärn-Valdoja Emma Watsonist: ta on väga sümpaatne

Säde peatoimetaja Kristi Pärn-Valdoja selgitas "Ringvaates", et intervjuu filmi "Kaunitar ja Koletis" peatoimetaja Emma Watsoniga jõudis tema tänu filmilevitaja Timo Dienerile. "Kui talle tuli pakkumine, et toimub selline pressikohtumine ja intervjuud, siis tuli täita tabelid, kellega oled varem intervjuusid teinud, olemaks kindel, et sa selles olukorras ikka päris ära ei minestaks," sõnas Pärn-Valdoja ja lisas, et kuigi alguses öeldi, et veel vaadatakse, kas on ruumi intervjuuks, siis viimasel hetkel hüppas üks riik alt ära ning tal tekkis võimalus.

"Ma loen väga palju intervjuusid, mis on juba ilmunud," selgitas Pärn-Valdoja enda eeltööd intervjuu eel ja tõdes, et tihti saadetakse ette ka materjale, kus filmimeeskond on teinud juba ette mingi intervjuu. "Ma teen kõvasti eeltööd ning kuna aega ei anta eriti palju, siis peab küsimused väga läbi mõtlema, et saaksid lühikese ajaga palju huvitavat informatsiooni," nentis ta ja tõi välja, et intervjuuks on aega enamasti kahekümnest minutit kuni kolmveerand tunnini.

Pärn-Valdoja sõnul tuleb küll vahel ette olukordi, kus keelatakse ära küsimused, mis puudutavad eraelu ja filmisse mittepuutuvaid teemasid, kuid Emma Watsoniga nii ei olnud. "Ta oli väga sümpaatne, kuigi ma arvasin, et ta võib olla pisut nipsakas," selgitas ta ja ütles, et eelnevates intervjuudes olid ajakirjanikud Watsonit pahandanud, öeldes, et tegu on järjekordse Disney printsessi rolliga. "Tema põhisõnum oli see, et tegu ei ole järjekordse printsessiga, vaid see roll annab edasi väga hea sõnumi."

Film "Kaunitar ja koletis" on Eesti kinodes alates 17. märtsist.