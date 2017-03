Piret Krumm: ühel hetkel tekib tunne, kas ma kogu aeg olengi klounaad

Näitleja Piret Krumm tunnistas, et on viimasel ajal mõelnud selle üle, kust jookseb naljategemise piir.

"Ühtpidi on hästi naljakas enda üle kogu aeg nalja teha, aga mingil hetkel kaotad sa täielikult tõsiseltvõetavuse ka enda suhtes. Kui sa kogu aeg teed nalja enda üle, et elus toime tulla, siis kes sa lõpuks oled," arutles Krumm Raadio 2 saates "Hommik!".

Ta lisas, et tõsist suhtumist jääb aina vähemaks ja tema elu ongi kogu aeg üks komejant. "Kui ma kogu aeg teen kõige üle nalja, mis ma elus ette võtan, kuidas ma suhtlen või elu näen, siis ühel hetkel tekib tunne, et kas ma kogu aeg olengi klounaad, kas on midagi, millesse ma tõsiselt suhtun," naeris Krumm.

Samas tunnistas Krumm, et ei ole teemasid, mille üle nalja visata ei saaks. "Tähtis on, et teed nalja, mis ikka ennast naerma ajab," rõhutas ta ja lisas, et nali on teraapiline. "Rasketel aegadel tehakse valdavalt rohkem nalja, kui läheb hästi, siis väga palju nalja ei tehta," selgitas Krumm.

Lisaks huumorile leidub Krummi elus siiski ka tõsisemaid teemasid. Alles hiljuti osales ta "Pealtnägija" erisaates reporterina ning käis Süüria-Türgi piiri ääres toimuvat kajastamas. "Teiste inimeste toetus nii operaatori kui ka kõikide "Pealtnägija" ajakirjanike tugi ja toetus oli see, mis mind innustas ja tekitas väga suurt huvi nendes asjades," kiitis Krumm kogemust. Ta lisas, et kesisele eeltööle vaatamata sai ta lugu tehes rohkete teadmiste võrra rikkamaks.