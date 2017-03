Pixari uus animakangelane on Coco

Film on inspireeritud Mehhiko rahvuspühast Día de Muertos (hingedepäev) ning jälgib 12-aastase kitarristi Migueli seiklusi, vahendas Independent.

Miguel Rivera on kasvanud Mehhiko peres, kus pole muusikat kuulatud juba aastaid. Migueli vana-vanaemal Imeldal oli kurb armulugu ja just see on põhjuseks, miks Riverade perekonnas on põlvkondadepikkune muusikakeeld. Väikese Migueli iidoliks on aga kuulus artist Ernesto de la Cruz, kelle jälgedes poiss muusika poole püüdleb.

Miguelile annab hääle Anthony Gonzalez ning ühe peategelasena teeb kaasa näitleja Babel’s Gael García Bernal. "Coco" režissöör on Lee Unkrich.

Oma hääle on filmile andnud veel Benjamin Bratt ja Renée Victor.

"Coco" jõuab kinodesse tänavu sügisel.