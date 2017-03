Tutvu kõigi Eurovisioon 2017 osalejate ja võistluslugudega!

Esimene poolfinaal 09.05

Albaania

Lindita "World"

Armeenia

Artsvik "Fly With Me"

Aserbaidžaan

DiHaj "Skeletons"

Austraalia

Isaiah "Don't Come Easy"

Belgia

Blanche "City Lights"

Georgia

Tamara Gachechiladze "Keep The Faith"

Island

Svala "Paper"

Kreeka

Demy "This is Love"

Küpros

Hovig "Gravity"

Läti

Triana Park "Line"

Moldaavia

Sunstroke Project "Hey Mamma"

Montenegro

Slavko Kalezić "Space"

Poola

Kasia Moś "Flashlight"

Portugal

Salvador Sobral "Amar Pelos Dois"

Rootsi

Robin Bengtsson "I Can't Go On"

Sloveenia

Omar Naber "On My Way"

Soome

Norma John "Blackbird"

Tšehhi

Martina Bárta "My Turn"

Teine poolfinaal 11.05

Austria

Nathan Trent "Running On Air"

Bulgaaria

Kristian Kostov "Beautiful Mess"

Eesti

Koit Toome and Laura "Verona"

Holland

OG3NE "Lights and Shadows"

Horvaatia

Jacques Houdek "My Friend"

Iirimaa

Brendan Murray "Dying to Try"

Iisrael

IMRI "I Feel Alive"

Leedu

Fusedmarc "Rain Of Revolution"

Malta

Claudia Faniello "Breathlessly"

Makedoonia

Jana Burčeska "Dance Alone"

Norra

JOWST "Grab The Moment"

Rumeenia

Ilinca ft. Alex Florea "Yodel It!"

San Marino

Valentina Monetta and Jimmie Wilson "Spirit of the Night"

Serbia

Tijana Bogićević "In Too Deep"

Šveits

Timebelle "Apollo"

Valgevene

Naviband "Story of My Life"

Venemaa

Julia Samoylova "Flame is Burning"

Taani

Anja "Where I Am"

Ungari

Joci Pápai "Origo"

Finaal 13.05

Prantsusmaa

Alma "Requiem"

Saksamaa

Levina "Perfect Life"

Itaalia

Francesco Gabbani "Occidentali's Karma"

Hispaania

Manel Navarro "Do It For Your Lover"

Ukraina

O.Torvald "Time"

Suurbritannia

Lucie Jones "Never Give Up On You"