Peeter Võsa: otse-eetris pole veel sünnitatud ja mõrvatud

"Ühiskond, vähe sellest, et muutub kirjaoskamatuks, ihaleb ka järjest labasema meelelahutuse ja lihtsamate lahenduste järele. See on aja märk," selgitas Võsa "Vikerhommikus".

Võsa usub, et kuigi mõneks ajaks reality-saated vaibusid, siis nüüd on meedias on uus laine, mis on veel labasem kui eelmine. Näitena tõi ta välja TV3 saated "Prooviabielu" ja "Hüpnotisöör". "Toodi teleekraanile saade, kus inimesed lasevad endaga imeasju teha, muutuvad Miki Hiireks, lasevad hambaid välja kiskuda ja need, kes vaatavad, kukuvad põrandale pikali, jalad püsti nagu puruputukad. Aga veel kaugemale on võimalik minna, sünnitatud ei ole otse-eetris, mõrvatud ei ole otse-eetris, aga sotsiaalmeedias juba sellised mängud käivad," selgitas Võsa.

Ta lisas, et kõige sellega, mis sotsiaalmeedias toimub, tuleb sammu pidada. "Arenev sotsiaalmeedia soodustab seda. Facebook ongi Eesti rahva andmebaas, ei ole vaja mitte midagi muud. Kõik isiklik elu on lahti kistud, asi see nüüd mitme mehega kokku elada on teleekraanil. See on veel tühiasi," rääkis mees palju kära tekitanud saatest "Prooviabielu".

Võsa kiitis, et kui on inimesi, kes tahavad sellistes projektides osaleda, peavad erakanalid seda ära kasutama. "Ega ajakirjanik ei tule probleeme lahendama, vaid õli tulle juurde valama, eriti kui on tegu erakapitalil tegutseva meediaga," selgitas Võsa, kes meenutas, et ka tema saates keerati osalejatele ekraanil veelgi vunki juurde. "Eks toimetuse kätt oli tugevalt tunda, vahel mõni inimene ei teadnudki, mis temaga kõik toimuma hakkab, seni kuni see toimuma hakkas. Ehmatus oli alles pärast seda, kui saade oli eetris olnud," kirjeldas Võsa.

Tõsielusaadete kõrval peaks mehe hinnangul siiski säilima ka need meediumid, mis kvaliteetset sisu pakuvad. "Avalikku raha peaks siiski kasutama selleks, et säiliks mingisugunegi eetiline ajakirjandus, et inimene saaks olla kindel, et ta ühelt või teiselt kodulehelt ja raadiojaamast saab adekvaatset informatsiooni, kus ei ole uhhuu ja soolapuhumine ning poliitikast nõretavaid lihtsaid lahendusi," lausus Võsa, kes on ise suur ERR-i ja Tallinna TV jälgija.