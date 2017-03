Emma Watson sattus häkkeri ohvriks

"Paari aasta tagused fotod Emma Watsoni riideproovist, mille autoriks on tema stilist, varastati. Need ei ole aktifotod. Advokaate on juhtumist teavitatud ja me ei avalda rohkem üksikasju," teatas Watsoni esindaja BBC vahendusel.

Näitleja on ka varem seisnud silmitsi oma isiklike fotode avaldamisega. 2015. ähvardasid häkkerid, et avaldavad tema alastipildid. "Ma teadsin, et see on pettus ja selliseid pilte pole olemas," rääkis Watson.

Ähvardused järgnesid tema liigutavale kõnele soolisest võrdõiguslikkusest ÜRO peakorteris 2014. aastal. "Sel samal hetkel, kui ma naiste õiguste eest välja astusin, sain ma koheselt ähvardusi. Vähem kui 12 tunni jooksul laekusid mulle erinevad ähvardused," rääkis Watson toona.

Alles möödunud kuul pandi vangi Ryan Collins, kes lekitas 2014. aasta septembri alguses intiimfotosid kümnetest naiskuulsustest. Kuulsuste privaatfotod avaldati esmalt leheküljel 4Chan. Pärast seda jõudsid need ka Redditisse, Imgurisse ja Twitterisse.