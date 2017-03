Erki Pärnoja: teine plaat on juba paratamatus

Kitarrist, helilooja ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja avaldab järgmisel nädalal oma täispika kauamängiva "Efterglow", mis on jätkuks 2015. aasta lõpus ilmunud debüüt EP-le "Himmelbjerget".

"Kui minu esimene plaat sündis pikki aastaid kasvanud vajadusest midagi täiesti iseseisvalt luua, siis teine plaat oli juba paratamatus. Tahtsin kohe järgmist teha. Süües kasvab isu," rääkis Erki uue albumi sünniloost.

Ta lisas, et "Efterglow" on ilmselt natuke ekspressiivsema loomuga kui esimene plaat. ""Himmelbjerget" tuli pärast pikka ootamist, aga juba esimestel "Himmelbjergeti" live'idel katsetasin uusi lugusid, millest nüüd "Efterglow" on saanud. Üks plaat läks trükki ja automaatselt vabanes minu peas ruum uute ideede jaoks," ütles Pärnoja.

Lood kirjutas Pärnoja üksi, aga salvestas koos trummari Ulrik Ordingu ja klahvpillimängija/produtseni Filip Leymaniga. Seekord salvestastati plaat ühes riigis ja ühes ruumis. Mõnes loos teevad kaasa ka live-bändi liikmed Jonas Kaarnamets ning Peedu Kass, samuti Põrnoja elukaaslane Anna Põldvee.

Erki Pärnoja uut albumit saab kuulata 21. märtsil.