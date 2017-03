Viljandimaa ponid teevad ära raskeimad talutööd

Ponid sobivad hästi nii talutöödeks kui ka transpordiks. Südre talu peremees Taavi-Tarmo Tähemaa rääkis ETV saates "Ringvaade", et kui ponidega mööda maanteed sõita, on möödasõitjate nägudel suur imestus. "Sõita pole hullu, aga need näod ümberringi on tõesti naljakad," lausus mees.

Tähemaa ütles, et ponid on targad loomad, kes saavad hästi aru, mis neile kasulik on. "Kui midagi neile ei meeldi, oskavad nad juhmi mängida küll," tõdes mees.

Sellegi poolest saavad ponid hästi hakkama nii puude vedamisega, muruniitmisega kui ka lumelükkamisega. Tähemaa ütles, et ponide kasvatamine on justkui haigus, mis aitab asendada hobusele kuluvat vaeva. "Hobuse hing on nagu majas, aga nad on mänguasjad," kirjeldas Tähemaa.