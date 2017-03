BBC hittvideos osalenud professor selgitas juhtunut pressikonverentsil

Lõuna-Korea spetsialist professor Peter Kelly, kelle BBC-le antud Skype'i intervjuu ei läinud päris nii nagu plaanitud, on nüüd andnud intervjuu, kus ta vastab kõigile küsimustele, mis videot vaadanutes tekkinud.

"Ringvaate" vastutav toimetaja Kajar Kase rääkis, et algne video oli nagu viirus, mis levis plahvatuslikult üle maailma.

Kelly selgitas BBC-le antud pressikonverentsil, et hitiks kujunenud intervjuu toimus tema kodukontoris, kuid ta unustas kahjuks ukse lukustada. Ta lisas, et nägi esimese lapse sisenemist Skype'i videoaknast. "Ma lootsin, et mu naine näeb seda ka ja saab ta toast välja viia," naeris Kelly.

Kui laps oli juba tuppa tulnud, lootis Kelly, et tütar leiab mõne mänguasja ja püsib rahulikult. "Kui mu poeg sisse kärutas, siis sain aru, et nüüd pole enam midagi teha," kommenteeris mees.