Selgusid Eesti parimad piima-, kondiitri, pagari- ja lihatooted

Eesti toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp kinnitas, et konkurents on tänavu tihe. "Hindamiskomisjon on täna ligi 300 minutit hinnanud," rääkis Potisepp.

Alustuseks valiti välja parim lihatoode, milleks on Rannarootsi pardikoivad hapukapsaga. "Hapukapsas pardikoibadega ei ole Eesti peredes mitte sugugi teadmata ja ettevõtte esindajad on äärmiselt uhked oma võidu üle," kinnitas Potisepp.

Teiseks selgitati välja parim piimatoode, milleks on Saaremaa piimatööstuse Old Saare juust. Potisepa sõnul on juustul suur ekspordipotentsiaal. "Kogu Saaremaa toodete müügile aitab kaasa kui mõne jaoks unelmate saare tuntus ja kuulsus," rääkis Potisepp.

Parim kondiitritoode on Tuljaku šokolaad Kalevilt. "Väga-väga tubli toode ja uue Kalevi sarjaga kenasti haakuv," kiitis Potisepp.

Parimaks pagaritooteks nimetati Eesti Pagari täistera RÖST. "Sellel aastal on ta parim ja kindlasti väga väärikas toode," lausus Potisepp.

Esimesel päeval astusid võistlustulle lihatooted, piimatooted, pagaritooted ja kondiitritooted ehk ühtekokku 45 hõrgutist erinevatelt Eesti toidutööstustelt.

23. korda aset leidva konkursi võidutoode pälvib Eesti Parim Toiduaine 2017 kuldmärgi 26. aprillil toimuval Eesti toiduainetööstuse liidu XI aastakonverentsil. Möödunud aastal kuulutati Eesti parimaks toiduaineks Balbiino Mango Smuutikese jäätis.