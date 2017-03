Tartus on vaatamiseks väljas kaks muumiat

Tartu Ülikooli kunstimuuseumis on novembri lõpuni külastajatele uudistamiseks väljas kaks 3000 aasta vanust Egiptuse poisslapse muumiat, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kunstimuuseumi juhataja ja kuraator Jaanika Anderson ütles, et näitusel olevad muumiad on võrdlemisi kõrgest soost, sest nad on hästi mumifitseeritud. "Eriti arvestades seda, et nad on korralikult vintsutada saanud enne kui nad siia jõudsid," selgitas Anderson.

Muumiad kuuluvad Otto Friedrich von Richteri Egiptuse muististe kollektsiooni, mis jõudis Tartu Ülikooli 19. sajandi algul. Ülikoolile annetas kollektsiooni orientalisti isa Otto Magnus von Richter.

Üliõpilaste innustamise ja harimise eesmärgil kingitud kollektsiooni kuulusid lisaks lapse ja nooruki muumiatele ka iibise ja koerlase muumiad ning erinevad muistised.