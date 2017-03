Eestlaste muusikahuvi jõuab Läti piirini

Festivali eestvedaja Rain Aunapu põhjendas, et Eestis tehakse aastas ligi 200 muusikavideot, mistõttu on igati loogiline, et need veelgi laiema publikuni viiakse. "Me tahame kindlasti selle festivali raame laiendada. Isegi võtsime suure tüki ette, et populariseerida ja esile tuua Eesti muusikavideoid," rääkis Aunapu Raadio 2 saates "Agenda".

Ta lisas, et videote suurusjärk on päris suur ja tase kõrge. Festivalile soovis pääseda 107 videot ja kavasse jõudis neist 37. "Väljavalimine oli juba päris suur tükk, sest tase on päris kõrge. Eelžüriid juhtis Rao Heidmets, kes aitas festivali kavasse videoid välja valida, ja ta ei uskunudki, et tase on väga hea. On erilahendusi tehtud, on seinast seina, on madalaeelarvelisi, on kallilt tehtud," kirjeldas Aunapu.

Eesti muusikavideote festival toimub 18. märtsil Valga rongijaama kahes saalis ning kestab ühe päeva. "Eestlase kultuuri- ja muusikahuvi jõuab isegi Läti piirini välja ja hea koht olekski seda just Valgas teha," põhjendas Aunapu.

Festivalile on oodatud ka kõik muusikavideote peakangelased, kelle hulgas on näiteks Reket, Metsatöll, Liis Lemsalu ja paljud teised.