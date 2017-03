Hollandi trance'i suurkuju Ferry Corsten esineb kevadel Tallinnas

Kohalikku tuge pakuvad teiste hulgas Andres Puusepp, Kolzar ja Kert Klaus.

Ferry Corsten on tantsumuusikaareenil olnud tegev aastast 1989. Teda peetakse üheks pioneeriks trance muusikas, kelle looming oli teenäitajaks aastatel 1990-2000. Viimastel aastatel on muusikaliselt toimunud liikumine laiemalt elektroonilise tantsumuusika juurde mängides kõike progressivest house'ist kuni meloodilise trance'ini. Ta on läbi aastate kasutanud palju pseudonüüme, sealhulgas System F, Moonman, Pulp Victim, Gouryella ning avaldanud erinevate nimede all 179 singlit. Corsten on võitnud arvukalt auhindu, neist viimase Tune Of The Year võitis 2015. aastal loo eest "Anahera".

Kontsert toimub 8. aprillil klubis Rock Cafe.