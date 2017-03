Fantastiliste elukate teist osa hakatakse filmima Euroopas

Arvestades, et filmi teine osa kuulutati välja juba enne esimese osa kinodesse jõudmist, pole ime, et filmikompanii Warner Bros alustab teise osa võtetega juba tänavu augustis, vahendas Independent.

Teine film viib vaatajad New Yorgist välja Euroopasse. Võttekohtadena on märgitud ära nii Suurbritannia kui ka Prantsusmaa.

"Fantastilised elukad ja kust neid leida" ("Fantastic Beasts and Where to Find Them") stsenaariumi autor on J.K. Rowling ning filmi tegevus toimub samas väljamõeldud võlumaailmas nagu kuulus Harry Potteri saaga.

Filmi esimene osa jõudis kinodesse eelmise aasta novembris ja teenis 812 miljonit dollarit üle maailma.

Linateose "Fantastilised elukad ja kust neid leida 2" režissöör on David Yates ning teises osas astuvad taas vaatajate ette Eddie Redmayne, Katharine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol ja Zoe Kravitz. Uus linateos jõuab vaatajate ette järgmise aasta sügisel.