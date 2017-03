Kalle Sepp kuulsusest: mulle meeldib, et ei ole tormi taga

Paroodiasaate "Su nägu kõlab tuttavalt" värskeim võitja Kalle Sepp tunnistas, et Eestis on kuulus lihtne olla, sest inimesed austavad privaatsust.

"Eesti inimene on ikka väga viisakas ja tagasihoidlik, keegi ei ole rabama tulnud tänaval, kõik vaatavad kaugelt distantsilt, poes riiulite tagant," kirjeldas Sepp oma elu pärast Eesti populaarseimat telesaadet Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan". Sepp meenutas, et eelmisel nädalal oli ta "Ooperifantoomi" seltskonnaga Tartus ja siis oli rambivalguses ikkagi Koit Toome, kellega pigem pilti taheti teha. "Mulle see isegi natukene meeldib, et ei ole sellist tormi taga," kiitis Sepp.

Näosaate võitu peab muusik enda jaoks suureks üllatuseks ja meeldivaks kogemuseks, mille pinnalt nüüd edasi liikuda. "Nüüd tuleb hakata tööd tegema, et kõik neid ootusi ja ärevust, et publikule mitte pettumust valmistada, vaid valmistada uut materjali ja anda häid kontserte, see on masterplan, mida peaks tegema," kirjeldas Sepp.

Alles hiljuti avaldas ta bändiga Locomotiiv uue loo "Luban, et homme" ning praegu on käsil kontserdituur mööda Eestit. "Meil on esmalt plaan saada esimene kontserdituurikene selja taha, mis sai alguse eelmisel kolmapäeval ja nüüd on kolm tükki veel jäänud. See on selline esimene plaan. Edaspidi on vaja uued lood linti saada ja nii piisavalt hästi, et saaks sügisel plaadi välja anda," rääkis Sepp oma väljavaadetest.

Mõnes mõttes võib seda nimetada Sepa sõnul ka popilavale liikumiseks. "Raadiotes peavad ju lood mängima," selgitas ta.