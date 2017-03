Ben Affleck tunnistas alkoholisõltuvust

Ben Affleck teatas avalikult, et on võidelnud alkoholismiga ning saanud selle vastu ravi.

"See on midagi, millega ma olen pidanud silmitsi seisma minevikus ning tegelema edasi tulevikus," kirjutas Oscari-võitja oma Facebooki lehel, vahendas BBC.

Affleck tunnistas, et on alkoholisõltuvusega võidelnud juba 15 aastat ning käis esimest korda ravil 2001. aastal. Oma hiljutist ravilviibimist kirjeldas Affleck kui esimest sammu paljudest paranemise teel. "Ma tahan elada täisväärtuslikku elu parima isana, kes ma saan olla," kirjutas Affleck. Ta lisas, et soovib oma avaldusega anda mõista, et abi saamises ei ole miudagi häbiväärset.

Affleck kiitis oma laste ema Jennifer Garnerit, kes on talle olnud toeks ka pärast lahkuminekut eelmisel aastal. "Ma olen õnnelik, et mul on perekonna ja sõprade armastus. Nende hulgas ka mu laste ema Jen, kes on mind toetanud ja hoolitsenud laste eest," lausus Affleck.

Kahekordne Oscari-võitja mängib uues "Batmani" filmis ning lööb nii režissööri kui ka näitlejana kaasa Agatha Christie lool põhinevas linateoses "Witness for the Prosecution".